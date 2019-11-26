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Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer'e İrem Sak'tan yorum: Ödülü tozunu almaya gelirim

Güzel oyuncu İrem Sak, Emmy Ödül törenlerinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen usta oyuncu Haluk Bilginer'i sosyal medya hesabından tebrik ederek esprili bir paylaşım yaptı.

26.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:10Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer'e İrem Sak'tan yorum: Ödülü tozunu almaya gelirim

Ay Yapım'ın puhutv'de yayınlanan 12 bölümlük dizisi Şahsiyet'in başrol oyuncusu Haluk Bilginer, 25 Kasım akşamı gerçekleşen 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Başarısıyla herkesi gururlandıran Bilginer'e en ilginç mesaj ise İrem Sak'tan geldi.

"HALUK BEY, KAÇ GİBİ MÜSAİT EV"

Sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımlar yapan İrem Sak, Twitter hesabından paylaşım yaparak Haluk Bilginer'e destek oldu. Renkli kişiliğiyle bilinen güzel oyuncu İrem Sak, Haluk Bilginer'in fotoğrafını paylaşarak "İrem dese, gel arada Emmy'nin tozunu al, derim Haluk Bey, kaç gibi müsait ev, en güzel fiber bezlerimle oradayım derim" dedi.

ÖDÜLÜ KIZININ ADINA ALDI

New York'ta gerçekleştirilen törene Şahsiyet'in yönetmeni Onur Saylak, senaryo yazarı Hakan Günday ve Ay Yapım Ceo'su Kerem Çatay ile birlikte katılan Haluk Bilginer, ödül konuşmasına Türkçe 'Merhaba' diyerek başladı. Uluslararası Emmy Akademisi ve dizinin yaratıcı ekibine teşekkür eden Bilginer ödülünü kızına 'Bu ödülü kızım Nazlı Bilginer adına, bir gün onun da oyunculuğu seçeceği umuduyla almak istiyorum' cümleleriyle ithaf etti.

ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Haluk Bilginer, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde İngiltere'den Christopher Eccleston (BBC- Come Home); Brezilya'dan Raphael Logam (Barry Company – Impuros) ve Almanya'dan Jannis Niewöhner (Amazon- Beat) ile birlikte finale kalmıştı. Bu yılki ödüllerde, 21 ülkeden 11 kategoride 44 aday yarıştı.


Haluk Bilginer, İrem Sak, Magazin

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