Haberler » Güncel » Emniyet Amiri Çetinel, görevine başladı - Haber

Emniyet Amiri Çetinel, görevine başladı

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Emniyet Amirliğine atanan Ferdi Osman Çetinel görevine başladı.

25.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:20Emniyet Amiri Çetinel, görevine başladı
'nın İlçe Emniyet Amirliğine atanan Ferdi Osman Çetinel görevine başladı.

İlçe Emniyet Amirliği görevini vekaleten yürütecek olan Komiser Yardımcısı Ferdi Osman Çetinel, 1993 yılında Afyonun İscehisar ilçesinde doğdu. İlk ve orta eğitimini İscehisar Fatih İlköğretim Okulunda, lise öğrenimini ise İscehisar Çok Programlı Lisesinde tamamladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu bitiren Çetinel 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Ankara Polis Akademisi İlk derece Amirlik eğitimini bitirdi. Bekar olan Çetinel, ayrıca Polis Akademisi Güvelik Bilimleri Enstitüsünde Güvenlik Bilimi dalında yüksek lisans yaptı. - KÜTAHYA

Polis Akademisi, Hisarcık, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
09:30  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Şubat MPİ On Numara sonuçları
09:20  Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi!
25.02.2020 12:48:39