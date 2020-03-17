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Emniyet araçları dezenfekte edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il merkezinde İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis araçlarının dezenfeksiyon uygulamasını gerçekleştirdi.

17.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:12
Emniyet araçları dezenfekte edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüse karşı tedbirlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda kent genelinde ortak kullanım alanlarında dezenfekte uygulamaları gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçları, servis araçları ve ticari taksilerde de dezenfekte yaptı. Çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, son olarak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde il merkezinde görev yapan polis araçlarının dezenfeksiyon uygulamasını gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar ile toplumun huzuru ve güvenliği için görev yapan kolluk kuvvetlerinin sağlıklı bir şekilde görev yapabileceği ifade edildi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

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