Emniyet bayram öncesi uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

Ankara'da Kurban Bayramı'nda vatandaşları zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine polisler geçit vermedi.

Çubuk ilçesinde 3 aylık takip sonucunda bir apartmanın bodrum katındaki evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüphelilere Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon düzenledi.

Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ali Çakır Caddesi'ndeki bir eve düzenledikleri ve AA'nın da görüntülediği operasyonda, H.S, A.E ve R.B'yi yakalarken şüphelilerin de bir odayı hint keneviri yetiştirmek için teknolojik ekipmanlarla düzenek kurdukları görüldü.

Evde arama yapan ekipler, 103 kök hint keneviri, 3 led lamba, 3 aynalı helezon lamba, bir vakumlu vantilatör, bir hint kenevirlerinin kokusunu önlemek için kullanılan filtre, 2 güç kaynağı, bir tabanca, 2 fişek ile 10 gram esrar maddesini ele geçirdi.

Şüphelilerden R.B'nin uyuşturucu madde ticareti yapmak, kasten adam öldürme ve tehdit suçlarından arandığı ve 19 yıl kesinleşmiş cezasının bulunduğu bunun yanı sıra da üzerinden kardeşi Y.B. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktığı öğrenildi.

Son bir ayda uyuşturucudan bin 241 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün son bir ayda yaptığı çalışmalar sonucunda da, 480 olayda bin 241 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 194'ü tutuklanırken 148'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polislerin yaptığı bu uygulamalarda, 4 silah, 179 fişek, 5 av tüfeği, 2 bin 500 gram esrar, 159 kök hint keneviri, 4 bin 69 gram eroin, 983 gram kokain, 4 bin 129 ekstazi, 15 kilo skunk ve 761 gram metamfetamin ele geçirildiği bilgisi edinildi.

Kaynak: AA