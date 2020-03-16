Emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi
Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ve araçları dezenfekte edildi.
16.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:31
Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ve araçları dezenfekte edildi.
Bafra'da korona virüsü önlemlerine ilişkin çalışmalar, kamu binalarında devam ediyor. Bafra Belediyesi ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait hizmet binaları ve araçlarını yeni tip korona virüsü (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte etti. Bafra Belediyesi tarafından kamu binalarındaki dezenfeksiyon çalışmalarının süreceği bildirildi. - SAMSUN
Bafra'da korona virüsü önlemlerine ilişkin çalışmalar, kamu binalarında devam ediyor. Bafra Belediyesi ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait hizmet binaları ve araçlarını yeni tip korona virüsü (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte etti. Bafra Belediyesi tarafından kamu binalarındaki dezenfeksiyon çalışmalarının süreceği bildirildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Bafra, Güncel
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