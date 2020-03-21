Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Emniyet camlarının ithalatına düzenleme - Haberler

Emniyet camlarının ithalatına düzenleme

Bazı cam türleri için uygulanan ithalat gözetimi tedbirinde, kütle halindeki emniyet camları ve kurşun geçirmez camlar için istisnaya gidildi.

21.03.2020 08:56 | Son Güncelleme: 21.03.2020 08:56
Emniyet camlarının ithalatına düzenleme
Bazı cam türleri için uygulanan ithalat gözetimi tedbirinde, kütle halindeki emniyet camları ve kurşun geçirmez camlar için istisnaya gidildi.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, şubat ayında yapılan düzenleme kapsamında "emniyet camları" için kilogram başına birim gümrük fiyatı 0,7 dolar olarak uygulanan tedbire istisna getirildi.
Kara, hava, deniz ve uzay araçlarında kullanılmak üzere kütle halinde boyanmış, emici ya da yansıtıcı tabakası olan düz veya bombeli emniyet camları, bunların diğer ürünleri, kurşuna dayanıklı düz ve bombeli camlar söz konusu tedbirin dışında tutuldu.

Kaynak: AA

Etiketler : Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti Haberler
Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti
İran, koronavirüsün pençesinde kıvranırken Ruhani ABD halkına seslendi Haberler
İran, koronavirüsün pençesinde kıvranırken Ruhani ABD halkına seslendi
Dünya Sağlık Örgütü, ’Virüs gençleri etkilemiyor’ tezini çürüttü: Ölebilirsiniz! Haberler
Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor Haberler
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadına, 35 bin dolarlık fatura Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadına, 35 bin dolarlık fatura
Ölü ve vaka sayısı katlanarak artarken uyarıları kimse dikkate almıyor Haberler
Ölü ve vaka sayısı katlanarak artarken uyarıları kimse dikkate almıyor
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi Haberler
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi

Son Dakika Güncel Haberleri

Adana'da tefecilik operasyonu: 19 gözaltı - Haber Polisten maskeli, eldivenli "Korona virüs" dolandırıcılığı uyarısı - Haber Evlerinden çıktılar, sahilde spor yaptılar - Haber AK Parti'li belediyelerden sağlık personellerine ücretsiz otopark ve ulaşım desteği - Haber (Özel) Ahmed Şemseddin Karahisari'nin kabri bulundu - Haber Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haber Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları - Haberler Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haber Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı - Haber Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber
Loading