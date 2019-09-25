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Emniyet genel müdür yardımcılığına atanan kulular, kayseri'den ayrıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, törenle uğurlandı.

25.09.2019 13:09Emniyet genel müdür yardımcılığına atanan kulular, kayseri'den ayrıldı
CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, törenle uğurlandı.
İbrahim Kulular için, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, daire müdürleri ve polis teşkilatı mensuplarının katıldığı törende konuşan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, çok duygusal bir gün yaşadığını, kimseye kırgın olmadığını söyledi. Zaman zaman gözleri dolan Kulular, dualarla uğurlandı.



Kayseri, CEO, Güncel

Kaynak: DHA

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