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Emniyet Genel Müdürlüğü: "23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı...

Emniyet Genel Müdürlüğü, 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

16.04.2020 08:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:22
Emniyet Genel Müdürlüğü:
Emniyet Genel Müdürlüğü, 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur. Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmi makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa
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