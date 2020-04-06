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Emniyet Genel Müdürlüğü: 42 ilde 1178 uyuşturucu zanlısı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son bir haftada 42 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1178 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

06.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:48
Emniyet Genel Müdürlüğü: 42 ilde 1178 uyuşturucu zanlısı yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son bir haftada 42 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1178 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, yurt genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 210 kilogram esrar, 17 kilogram eroin, 500 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 14 kilogram metamfetamin, 3 kilogram bonzai ve 51 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Açıklamada, 42 ildeki operasyonlarda 1178 şüphelinin gözaltına alındığı, aramalarda ele geçirilen 7 silah ve 61 bin 990 liraya da el konulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel
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