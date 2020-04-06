Emniyet Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
06.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:34
Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak gayesiyle' 6 Nisan 1920 tarihinde yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk, Twitter, Güncel