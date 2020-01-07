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Emniyet Genel Müdürlüğü deniz polisinin 2019 yılı faaliyetlerini açıkladı Açıklaması

Deniz polisinin 2019 yılında göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 8 operasyon düzenlediği, 339 göçmen ve 3 insan tacirini yakaladığı bildirildi.

07.01.2020 01:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 01:46 Emniyet Genel Müdürlüğü deniz polisinin 2019 yılı faaliyetlerini açıkladı Açıklaması
Deniz polisinin 2019 yılında göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 8 operasyon düzenlediği, 339 göçmen ve 3 insan tacirini yakaladığı bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 37 ilde bulunan deniz polisi birimlerince 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen önemli faaliyetlere yer verildi.
Açıklamada, deniz polisinin 2019 yılındaki önemli faaliyetleri şöyle sıralandı:
Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 8 operasyon yapıldı, 339 göçmen ve 3 insan taciri yakalandı.
Kaçakçılık ile mücadele kapsamında 3 operasyon yapıldı, 4 kişi gözaltına alındı ve piyasa değeri yaklaşık 55 bin lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.
Su Ürünleri Kanunu kapsamında 730 şahsa işlem yapıldı, idari para cezası uygulandı.
Denizde Can ve Mal Koruma Kanunu kapsamında 60 şahsa ve 195 deniz aracına işlem yapıldı, 20 deniz aracı seferden men edildi.
Kabahatler Kanunu kapsamında 179 şahsa işlem yapıldı, idari para cezası uygulandı.
Boğulmalara müdahale kapsamında 382 şahıs canlı kurtarıldı, 946
şahsın cesedine ulaşıldı.

Yabancı askeri gemi ziyaretlerinde alınan güvenlik tedbirleri
kapsamında 160 görev gerçekleştirildi.
Devlet büyüklerini koruma kapsamında 375 görevde toplam 8 bin 122 saat görev alındı.
Tören, miting ve sportif ve benzeri çeşitli faaliyetlerde alınan güvenlik tedbirleri
kapsamında 571 görevde toplam 3 bin 114 saat görev yapıldı.
İki buluntu deniz aracı/motoruna ulaşıldı.

Güncel

Kaynak: AA

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