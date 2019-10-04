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Emniyet Genel Müdürlüğü: "Diyarbakır'da 2 terörist patlayıcılarla yakalandı"

Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 örgüt mensubu teröristin patlayıcılarla birlikte yakalandığını açıkladı.

04.10.2019 18:17Emniyet Genel Müdürlüğü:
Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 örgüt mensubu teröristin patlayıcılarla birlikte yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda Diyarbakır ilinde 2 teröristin hazırladıkları bombalar ile yakalandıklarını duyurdu. EGM'nin açıklamasında, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Bağlar Kaynartepe'de bulunan metruk bir binada sansasyonel bir eylem yapmak amacıyla bomba hazırlanıldığının tespit edilmesinin ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla eylem hazırlığındaki 2 örgüt mensubu patlayıcılarla birlikte yakalandı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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