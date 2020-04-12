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Emniyet Genel Müdürlüğü havadan denetimleri kamuoyu ile paylaştı

İçişleri Bakanlığı'nın ilan ettiği sokağa çıkma yasağı kapsamında, yasağı bulunan illerde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'na bağlı helikopter, uçak, İHA ve dronlar devriye uçuşları yaptı.

12.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:12
İçişleri Bakanlığı'nın ilan ettiği sokağa çıkma yasağı kapsamında, yasağı bulunan illerde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'na bağlı helikopter, uçak, İHA ve dronlar devriye uçuşları yaptı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Covid19 ile mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında, 7 bölgede özellikle sokağa çıkma yasağı kararı uygulanan büyükşehirlerde, Havacılık Daire Başkanlığı'na bağlı helikopter, uçak, İHA ve dronlarla devriye uçuşları yapıldığını duyurdu. Devriye uçuşlarına ilişkin görüntüler kamuoyu ile paylaşıldı.
(İrfan Çalışkan/İHA) Emniyet Genel Müdürlüğü havadan denetimleri kamuoyu ile paylaştı

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel
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