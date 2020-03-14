Emniyet Genel Müdürlüğü korona virüs dolandırıcılarına karşı uyardı
Emniyet Genel Müdürlüğü, korona virüs taraması bahanesiyle dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
14.03.2020 21:15 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:15
Emniyet Genel Müdürlüğü, korona virüs taraması bahanesiyle dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Korona virüs risk taraması Alo 184'ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımızın iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112-155-155 haber vermesini bekliyoruz" denildi. - ANKARA
Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Korona virüs risk taraması Alo 184'ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımızın iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112-155-155 haber vermesini bekliyoruz" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel
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