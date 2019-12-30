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Emniyet Genel Müdürlüğü: Torbalı'daki zanlı yaralı olarak yakalandı

EMNİYET Genel Müdürlüğü, İzmir'in Torbalı ilçesinde, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü ve Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli doktorun eşinin cinayet zanlısının yaralı olarak yakalandığını açıkladı.

30.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:13 Emniyet Genel Müdürlüğü: Torbalı'daki zanlı yaralı olarak yakalandı

EMNİYET Genel Müdürlüğü, 'in ilçesinde, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü ve Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli doktorun eşinin cinayet zanlısının yaralı olarak yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İzmir'in Torbalı ilçesinde, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü ve Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktorun eşinin cinayet zanlısı E.Y., İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışma sonucu, yaralı olarak yakalanmıştır. Zanlıya yardım ve yataklık yapan S.D. ve M.Ö. gözaltına alınmıştır. Ayrıca zanlıyı yakalama çalışmasında bir polis memurumuz da yaralanmıştır" denildi. 

ANKARA,



Torbalı Devlet Hastanesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Torbalı, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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