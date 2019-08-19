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Emniyet Genel Müdürlüğünden Çarşı ve Mahalle bekçileri için kamu spotu

Emniyet Genel Müdürlüğünden Çarşı ve Mahalle bekçileri için kamu spotuANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkileri hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla kamu spotu yayınladı.

19.08.2019 17:27
Emniyet Genel Müdürlüğünden Çarşı ve Mahalle bekçileri için kamu spotu
Emniyet Genel Müdürlüğünden Çarşı ve Mahalle bekçileri için kamu spotu
ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkileri hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla kamu spotu yayınladı.
Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkileri hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla Asayiş Daire Başkanlı tarafından kamu spotu hazırlandı. RTÜK tarafından onaylanan kamu spotu vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla yayınlandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden Çarşı ve Mahalle bekçileri için kamu spotu

Emniyet Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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