Emniyet Genel Müdürlüğünden "sokağa çıkma yasağı" iddialarına ilişkin açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada yer alan 23-26 Nisan ile 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
16.04.2020 00:02 | Son Güncelleme: 16.04.2020 00:02
EGM'den yapılan açıklamada, sosyal medyadaki iddiaların gerçek olmadığı ve söz konusu iddialar hakkında gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından I·çis¸leri Bakanlıgˆınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 1-2-3 Mayıs tarihleri için sokagˆa çıkma yasagˆı uygulanacagˆına ilis¸kin iddialarda bulunulmus¸tur. Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçegˆi yansıtmamaktadır. Vatandas¸larımızın bu konularla ilgili olarak resmi makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar bas¸latılmıs¸tır."
Kaynak: AA
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