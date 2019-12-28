Emniyet Genel Müdürlüğünden yerli otomobil paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yerli otomobilin polis aracına çevrildiği fotoğraflar paylaştı.

EGM'nin resmi sosyal medya hesabından, fotomontaj yöntemiyle polis otosuna dönüştürülmüş halinin fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesine yer verildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA