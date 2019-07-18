Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Mehmet Aktaş kimdir?

Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirildi ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Mehmet Aktaş'tan boşalan Şırnak Valiliği'ne, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliği'ne ise bir dönem Hakkari Belediye Başkan vekilliği görevini yürüten Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atandı. Mehmet Aktaş hayatı, biyografisi…

MEHMET AKTAŞ KİMDİR?

Aktaş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aksaray- Gülağaç, Malatya -Kuluncak, Muş- Hasköy, Düzce- Cumayeri ve Rize -Çayeli ilçelerinde kaymakamlık görevlerini yürüttü.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAPTI

2010-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü, Daire Başkanı olarak görev yaptı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevine getirildi. 2016 yılında Karabük Valiliği'nde ardından 2017 yılında Şırnak Valiliği'nde görev aldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, evli ve 3 çocuk babasıdır.