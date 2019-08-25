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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'dan Özel Harekat Daire Başkanlığına ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Özel Harekat Daire Başkanlığını ziyaret ederek yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

25.08.2019 00:44 Emniyet Genel Müdürü Aktaş'dan Özel Harekat Daire Başkanlığına ziyaret
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Özel Harekat Daire Başkanlığını ziyaret ederek yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Özel Harekat Daire Başkanlığını ziyaret etti. Aktaş, Özel Harekat Başkanı Selami Türker ve üst yöneticilerden, yürütülen güvenlik hizmetleri hakkında bilgi aldı ve Özel Harekat Başkanlığı yerleşkesinde incelemelerde bulundu. Aktaş, ilk olarak Özel Harekat Başkanlığı yerleşkesinde tören mangası tarafından karşılanırken daha sonra özel harekat personeli ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş "Özel Harekat birimimiz yıllardan beri terörle mücadelede hem ülkemizin hem de emniyet teşkilatımızın son derece gururlandırıcı bir gücü olmuştur. Sizler devletimizin başta PKK, DEAŞ olmak üzere sınır içi ve dışındaki tüm hain odaklara karşı kararlı mücadelesinin temsilisiniz" dedi. Özel harekat personelinin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına ülkemizi, milletimizin huzurunu, canını ve malını korumak uğruna canla başla mücadele ettiğinin altını çizen Aktaş, personele seslenerek "Allah hiçbir zaman tırnağınıza taş değdirmesin" İfadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, öğle yemeğinin ardından Özel Harekat Başkanlığı yerleşkesinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'ni gezdi. Özel Harekat Başkanlığının yeni hizmet binasında ve Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nde (SATEM) incelemelerde bulunan Aktaş, yeni hizmet binası ve eğitim merkezi hakkında Özel Harekat Başkanı Selami Türker'den bilgi aldı.

Ziyaret, Aktaş'ın başkanlığında Özel Harekat Başkanlığı brifing salonunda yürütülen güvenlik hizmetleri ve eğitim faaliyetleri hakkında düzenlenen toplantının ardından sona erdi. - ANKARA

Mehmet Aktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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