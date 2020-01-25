Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Ağrı Belediye Başkanı Sayan yıkılan...

Mustafa Paşa Mahallesinde meydana gelen deprem sonucu yıkılan binadan görüntüEnkaz çalışmalarından görüntüEmniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın enkaz yerinde incelemelerde bulunmasıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın enkaz yerinde incelemelerde bulunması Ağrı
Belediye Başkanı Savcı Sayan'nın enkaz yerine gelmesi incelemelerde bulunması ELAZIĞ - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesinde meydana gelen deprem sonucu yıkılan binalarda incelemelerde bulundu.