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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Ağrı Belediye Başkanı Sayan yıkılan...

Mustafa Paşa Mahallesinde meydana gelen deprem sonucu yıkılan binadan görüntü Enkaz çalışmalarından görüntü Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın enkaz yerinde incelemelerde bulunması Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

25.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:14
Mustafa Paşa Mahallesinde meydana gelen deprem sonucu yıkılan binadan görüntü
Enkaz çalışmalarından görüntü
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın enkaz yerinde incelemelerde bulunması
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın enkaz yerinde incelemelerde bulunması
Belediye Başkanı Savcı Sayan'nın enkaz yerine gelmesi incelemelerde bulunması ELAZIĞ - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesinde meydana gelen deprem sonucu yıkılan binalarda incelemelerde bulundu.
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Ağrı Belediye Başkanı Sayan yıkılan...

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Kaynak: AA


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