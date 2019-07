Emniyet Genel Müdürü Aktaş görevi teslim aldı

Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Aktaş görevi devraldı. Yeni Emniyet Genel Müdürü Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Celal Uzun Kaya'dan görevi teslim aldı. Aktaş'a yeni görevinde başarılar dileyen eski Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, "Çok değerli Şırnak Valimize Emniyet Genel Müdürlüğü görevini devrini yapıyoruz. Bu mütevazi devir teslim töreni münasebetiyle ben öncelikle yeni Genel Müdürümüze Emniyet teşkilatı saflarında öncü olarak ifa edeceği görevinde başarılar diliyorum. Her zaman ifade ettik bu tür görevler bir bayrak teslimi gibi elden ele devir edilen bir hizmet yarışmasıdır. Dolasıyla biz bizden önce görevi devir aldığımız gibi bugün görevi devir alan yeni Genel Müdürümüz bu bayrağı inanıyorum ki aynı heyecanla şevkle daha yukarılara taşımak suretiyle, ülkemize milletimize çok kaliteli güvenlik hizmeti verilmesinde rol oynayacaklardır" şeklinde konuştu. Terör örgütleriyle mücadelenin öncelikli olduğunu belirten yeni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Emniyet teşkilatımız 300 bine aşkın personeliyle gece gündüz demeden günün her saati her anında insanımızın can ve mal güvenliği için huzur için canla başla mücadele eden ülkemizin göz bebeği kuruluşlarından bir tanesidir. Ben bu kuruluşun genel müdürü olarak atanmış olmaktan duyduğum memnuniyeti mutluluğu ve onuru da ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza hassas görevi şahsıma tevri ettikleri içinde şükranlarımı sunuyorum. FETÖ, PKK, DAEŞ gibi terör örgütleriyle çok etkin bir mücadele en öncelikli görevimiz olacaktır. Her türlü kaçakçılık ve mücadele öncelikli olacaktır" diye konuştu.(İHA)