Emniyet Genel Müdürü Aktaş Hakkari-Yüksekova'da incelemelerde bulundu

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hakkari-Yüksekova'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Hakkari-Yüksekova'da incelemelerde bulundu
12.06.2020 21:02 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:22
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hakkari- Yüksekova'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Yüksekova Özel Harekat Yerleşkesi, TOKİ Polis Lojmanları inşaatı, Güngör Kalekolu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaret süresince Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Terörle Mücadele Dairesi Başkan V. Hasan Yiğit, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, Havacılık Dairesi Başkanı Uygar Elmastaşı, İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan, Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Şırnak İl Emniyet Müdürü Emre Başbuğ, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk eşlik etti.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş tarafından karşılandı.

İlk olarak Yüksekova Polis Özel Harekat Yerleşkesi'ni ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Aktaş incelemelerde bulundu ve görevli personel ile görüşerek görevlerinde başarılar diledi. Ardından TOKİ Polis Lojmanları inşaatına geçerek incelemelerde bulunan Aktaş, İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan'dan burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yüksekova Güngör Kalekolu'nu ziyaret eden Aktaş, görevli personelle ile görüştü, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerde bulunarak personele görevlerinde başarılar dileyen Aktaş ve beraberindeki heyet ayrıca Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Aktaş, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş'ten yürütülen genel güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında bilgi aldı. Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş'e teşekkür ederek başarılı ve özverili çalışmalarının devamını diledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Aktaş, Yüksekova, Hakkari, CEO, Güncel, Haber

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