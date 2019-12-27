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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ın Bilecik ziyaretleri

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, birtakım ziyaretler kapsamında Bilecik'e geldi.

27.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:42 Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ın Bilecik ziyaretleri
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, birtakım ziyaretler kapsamında 'e geldi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ilk olarak Bilecik Valiliği, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve 2'nci Eğitim Tugay Komutanlığına ziyarette bulundu. Aktaş'a Bilecik Valisi Bilal Şentürk, vali yardımcıları, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Dairesi Başkanı Ayşegül Özcan ve Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Suat Günbey eşlik etti.

Bilecik Valiliğine ziyarette bulunan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Şentürk'ü makamında ziyaret ederek fikir alışverişi ve görüşmelerde bulundu. Aktaş nazik karşılamaları ve misafirperverliklerinden dolayı Vali Şentürk'e teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Sonrasında İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Aktaş, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'dan yürütülen genel güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında brifing aldı ve yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Akabinde 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığını ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uysal Ağaoğlu'ndan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

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