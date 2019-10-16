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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Mardin'de yaralıları ziyaret etti (2)

NUSAYBİN'DE POLİS VE ESNAFI ZİYARET ETTİEmniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, beraberinde yardımcısı Erhan Gülveren ve daire başkanlarıyla birlikte Mardin'deki temasların ardından Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesine geçti.

16.10.2019 13:45Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Mardin'de yaralıları ziyaret etti (2)

NUSAYBİN'DE POLİS VE ESNAFI ZİYARET ETTİ

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, beraberinde yardımcısı Erhan Gülveren ve daire başkanlarıyla birlikte Mardin'deki temasların ardından Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesine geçti. Emniyet Genel Müdürü Aktaş, ilçe girişindeki polis kontrol noktası ve Polis Özel Harekat Amirliği'ni ziyaret edip güvenlik güçleriyle görüştü. Özel harekat polisleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Aktaş, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçti. İlçe merkezindeki esnafı da ziyaret eden Aktaş, onlarla sohbet etti. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, güvenlik güçlerinin, vatandaşların can ve mal güvenliği için mesaide olduklarını söyledi.

Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL- Nurettin FİDANCAN- Selim KAYA/ NUSAYBİN (Mardin),



Mehmet Aktaş, Nusaybin, Mardin, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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