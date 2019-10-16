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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Mardin'de yaralıları ziyaret etti

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerine PKK/PYD-YPG'li teröristlerin havan ve roketli saldırılarında yaralananları hastanede ziyaret etti.

16.10.2019 15:00Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Mardin'de yaralıları ziyaret etti

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerine PKK/PYD-YPG'li teröristlerin havan ve roketli saldırılarında yaralananları hastanede ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından PKK/PYD-YPG'li teröristlerin Suriye'den attığı havan saldırılardan yaralanarak Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren yaralıları ziyaret eden Genel Müdür Aktaş, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane ziyaretinin ardından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Valisi Mustafa Yaman ile valilik makamında bir araya geldi. Sınır hattındaki yaşanan gelişmelerle ilgili valilikte yapılan toplantının ardından Genel Müdür Aktaş, Nusaybin ilçesine hareket etti.



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Kaynak: DHA

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