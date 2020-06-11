Emniyet Genel Müdürü Aktaş, narkotik ekiplerini tebrik etti (2)

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilde yapılan aramada 6 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerini tebrik etti.

11.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:12
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilde yapılan aramada 6 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerini tebrik etti.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özalp kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada, otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş çuvalda 12 paket halinde 6 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Emniyet Genel Müdürü Aktaş da operasyona katılan polisleri ziyaret ederek başarılarından dolayı kutladı.
Aktaş, narkotik köpeği "Bozo" ile yakından ilgilendi.
Gözaltına alınan sürücü N.K. ile yanındaki D.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor. Emniyet Genel Müdürü Aktaş, narkotik ekiplerini tebrik etti (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Narkotik, Van, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu’na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Buldukları açığı Instagram’a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Haberler››Güncel››Emniyet Genel Müdürü Aktaş, narkotik ekiplerini tebrik etti (2) - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:41: Denizli'de gölete giren 2 kişi boğuldu (2) - Haber 17:41: Kosova'da geleneksel gazete dönemi sona erdi - Haber 17:39: Libya hükümeti: Hafter milisleri Trablus'ta yaklaşık yarım milyon insanı göçe zorladı - Haber 17:39: Bingöl'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 17:37: Hindistan'da gaz kuyusu yandı: 7 bin kişi tahliye edildi - Haber 17:24: Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? - Haberler 16:49: Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı - Haber 16:47: Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu - Haberler 16:35: ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz - Haber