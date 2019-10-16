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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Silopi'de taziyeye katıldı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak'ın Silopi ilçesinde taziye ziyaretinde bulundu.

16.10.2019 21:32
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak'ın Silopi ilçesinde taziye ziyaretinde bulundu.
Temasları kapsamında Şırnak'ta bulunan Aktaş, Silopi'nin ileri gelenlerinden kanaat önderi Haşim Haşimoğlu'nun geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden annesi Mehet Haşimoğlu'nun taziyesine katıldı.
Silopi Merkez Camisi'ndeki taziyede Aktaş, merhumun ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti.
Aktaş'a Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş'ta eşlik etti.
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Silopi'de taziyeye katıldı

Haşim Haşimoğlu, Mehmet Aktaş, Şırnak, Silopi, Güncel

Kaynak: AA

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