Menü
Haberler››Güncel››Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan 'denetim' genelgesi - Güncel

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan "denetim" genelgesi

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymayan iş yerlerinin denetimlerle tespit edilmesi talimatını verdi.

18.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:08
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymayan iş yerlerinin denetimlerle tespit edilmesi talimatını verdi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aktaş başkanlığında Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Binası'nda koordinasyon toplantısı yapıldı.
Genel müdür yardımcıları ile daire başkanlarının bizzat, il emniyet müdürlerinin ise video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda konuşan Aktaş, emniyet mensuplarının Kovid-19'a karşı dikkatli olmalarını istedi.
Aktaş, özellikle havaalanlarından alınan yolcuların nakillerinde tedbirli olunması talimatını verdi.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle umuma açık iş yerlerinden bazılarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu anımsatan Aktaş, "Bu konuda gerekli denetimleri yapalım. Alınan kararlara uymayan işletmelerin tespitini yapalım. Koronavirüs tedbirleri konusunda görevlerimizde gerekli hassasiyeti gösterelim." ifadelerini kullandı.
Konuşmasının sonunda, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutlayan Aktaş, şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Aktaş, Koronavirüs, Dikmen, CEO, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Güncel
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Güncel
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Loading