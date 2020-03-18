Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan "denetim" genelgesi
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymayan iş yerlerinin denetimlerle tespit edilmesi talimatını verdi.
18.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:08
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymayan iş yerlerinin denetimlerle tespit edilmesi talimatını verdi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aktaş başkanlığında Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Binası'nda koordinasyon toplantısı yapıldı.
Genel müdür yardımcıları ile daire başkanlarının bizzat, il emniyet müdürlerinin ise video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda konuşan Aktaş, emniyet mensuplarının Kovid-19'a karşı dikkatli olmalarını istedi.
Aktaş, özellikle havaalanlarından alınan yolcuların nakillerinde tedbirli olunması talimatını verdi.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle umuma açık iş yerlerinden bazılarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu anımsatan Aktaş, "Bu konuda gerekli denetimleri yapalım. Alınan kararlara uymayan işletmelerin tespitini yapalım. Koronavirüs tedbirleri konusunda görevlerimizde gerekli hassasiyeti gösterelim." ifadelerini kullandı.
Konuşmasının sonunda, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutlayan Aktaş, şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aktaş başkanlığında Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Binası'nda koordinasyon toplantısı yapıldı.
Genel müdür yardımcıları ile daire başkanlarının bizzat, il emniyet müdürlerinin ise video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda konuşan Aktaş, emniyet mensuplarının Kovid-19'a karşı dikkatli olmalarını istedi.
Aktaş, özellikle havaalanlarından alınan yolcuların nakillerinde tedbirli olunması talimatını verdi.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle umuma açık iş yerlerinden bazılarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu anımsatan Aktaş, "Bu konuda gerekli denetimleri yapalım. Alınan kararlara uymayan işletmelerin tespitini yapalım. Koronavirüs tedbirleri konusunda görevlerimizde gerekli hassasiyeti gösterelim." ifadelerini kullandı.
Konuşmasının sonunda, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutlayan Aktaş, şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Aktaş, Koronavirüs, Dikmen, CEO, Güncel