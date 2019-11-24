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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan 'Öğretmenler Günü' mesajı

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği bu özel günde, bu ulvi görevi layıkıyla yerine getiren bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

24.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:06Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan 'Öğretmenler Günü' mesajı
EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği bu özel günde, bu ulvi görevi layıkıyla yerine getiren bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Aktaş mesajında, "İnsanlar doğdukları andan itibaren bir şeyler öğrenme eylemine başlar ve bu mücadele hayatın sonuna dek sürer. Tohumun filizlendiği aile olgusundan sonraki sürecin devamlılığı, bayrağı aileden devralan sevgili öğretmenlerimize aittir. Yüreğinde taşıdığı ışıkla geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı yetiştiren öğretmenlerimiz; kendini ifade edebilen, vatan ve millet sevgisi taşıyan, bilgili, ahlaki değerlere sahip nesillerin yetişmesinde önemli yer tutmaktadır. Başöğretmen Atatürk, 'Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerin eseridir' diyerek öğretmenliğin meslekten ziyade kutsal bir sorumluluk olduğunu vurgulamıştır" ifadelerini kullandı.

Aktaş, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi öğütleyen ve kalemin kılıçtan üstün tutulduğu bir medeniyetin mensupları olarak, insan yetiştirmek gibi mühim bir vazifeyi üstlenmiş öğretmenlerimize minnetimi bildirmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği bu özel günde, bu ulvi görevi layıkıyla yerine getiren bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."


- Ankara

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Aktaş, Güncel

Kaynak: DHA

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