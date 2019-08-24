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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Özel Harekat Başkanlığına ziyaret

Emniyet Genel Müdürü (EGM) Mehmet Aktaş, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.

24.08.2019 22:46 Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Özel Harekat Başkanlığına ziyaret
Emniyet Genel Müdürü (EGM) Mehmet Aktaş, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.
EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel Harekat Başkanlığının yerleşkesinde tören mangasınca karşılanan Aktaş, Özel Harekat Başkanı Selami Türker ve yöneticilerden güvenlik hizmetleriyle ilgili bilgi alarak incelemelerde bulundu.
Özel harekat personeli ile öğle yemeğinde bir araya gelen Aktaş, "Özel harekat birimimiz, yıllardan beri terörle mücadelede hem ülkemizin hem de emniyet teşkilatımızın son derece gururlandırıcı bir gücü olmuştur. Sizler, devletimizin başta PKK, DEAŞ olmak üzere sınır içi ve dışındaki tüm hain odaklara karşı kararlı mücadelesinin temsilisiniz." ifadelerini kullandı.
Özel harekat personelinin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına Türkiye'yi, milletin huzurunu, canını ve malını korumak uğruna canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Aktaş, "Allah hiçbir zaman tırnağınıza taş değdirmesin." dedi.
Özel Harekat Başkanlığının yeni hizmet binası ve Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nde de (SATEM) incelemelerde bulunan Aktaş, yerleşkedeki 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'ni gezdi.
Brifing salonunda Aktaş başkanlığında güvenlik hizmetleri ve eğitim faaliyetleriyle ilgili toplantı yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Mehmet Aktaş, Güncel

Kaynak: AA

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