Emniyet Genel Müdürü Aktaş, trafik denetimine katıldı

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, trafik denetimine katıldı7 bin 700 noktada denetim yapılıyor

MALATYA - 5 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile birlikte yollarda güvenlik güçleri tarafından kazaların en aza indirilmesi noktasında alınan tedbirler arttırıldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının tatil süresince aldığı tedbirleri yerinde inceleyen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Malatya'da da trafik denetimine katılarak vatandaşları bilgilendirdi. Ankara'dan karayolu ile yola çıkan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, akşam saatlerinde geldiği Malatya'da polis uygulama noktasında denetimleri yerinde inceledi. Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal tarafından karşılanan Aktaş, uygulama noktasında yapılan denetimlere de katılarak sürücülere uyarılarda bulundu.Kontrol noktasında durdurulan sürücülerle sohbet eden Aktaş, araçtaki çocuklara da kırmızı düdük, trafik karnesi, tişört ve çikolata hediye etti. Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Aktaş, bayramların acıya dönüşmemesi için dikkatli olmalarını istedi.Burada gazetecilere uygulamalarla ilgili açıklamalarda bulunan Emniyet Genel Müdürlü Mehmet Aktaş, bayram tatili süresince vatandaşların güven içinde seyahat etmeleri için önemli tedbirler aldıklarını belirtti.Ülke genelinde günlük 7 bin 700 noktada 13 bin 500 personelle trafikte gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Aktaş, "Bu 7 günlük sürede yaklaşık 65 bin noktada 100 bin civarında personelimiz insanlarımızın rahat bir ortamda kazasız bir belasız yolculuk yapması için tedbir aldılar. Sayın İçişleri Bakanımız, Emniyet Genel Müdür Yardımcılarımız ve 40'a yakın polis başmüfettişimiz ile sahada aldığımız tedbirleri yerinde inceliyoruz. Eksiklikleri de yerinde tespit ederek, hızlıca gidermeye çalışıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın yolculuklarını kazasız belasız tamamlamaları." şeklinde konuştu.Amaçlarının vatandaşların kazasız belasız yolculuk yapmaları olduğunu dile getiren Aktaş, "Bayramlar millet olarak kutladığımız en mutlu günlerimiz. Bu mutlu günümüzde kuralları ihmal ederek hem kendimiz hem de çevremiz için acıya dönüştürmeyelim. Özellikle hız limitlerine uyalım. Bununla ilgili ciddi tedbirler aldık, tüm ana güzergahlarda radar uygulaması yapıyoruz, bu konuda hiç affımız yok. Sürücüleri trafik kurallarına uymalarını, cep telefonu kullanmamalarını rica ediyoruz. Cep telefonu kullanımı kaza riskini yaklaşık 4 kat arttırıyor. Bu çok farkında olunmayan yüksek bir tehlike. Uygulama noktalarında sürücüleri bu konuda uyarıyoruz" dedi.Türkiye genelinde ölümlü trafik kazalarında azalma olduğunu da ifade eden Aktaş, "2019 yılının ilk 7 ayı ile 2018'in ilk 7 ayını kıyasladığımızda trafik kazalarında ölen kişi sayısında yüzde 32,3 oranında azalma oldu. Bu çok ciddi bir oran ve büyük bir gayret ile emeğin sonucu. İnşallah bu tedbirleri devam ettireceğiz. Hedefimiz hiç bir vatandaşımızın ölmemesi ve burnunun kanamaması." diye konuştu.Aktaş, Malatya'da alınan trafik tedbirlerinin de kendilerini sevindirdiğini belirterek, Vali Baruş ve Emniyet Müdürü Urhal'ı bu noktada kutladığını söyledi.1999-2001 yılları arasında Malatya'nın Kuluncak İlçesinde Kaymakam olarak görev yaptığını da anımsatan Aktaş, kaymakamlık stajını da yine Malatya Valiliğinde yaptığını söyledi.Emniyet Genel Müdürü Aktaş, daha sonra karayolu ile memleketi Elazığ'a geçti.

Kaynak: İHA