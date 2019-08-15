Emniyet Genel Müdürü Aktaş, trafik denetimine katıldı, sürücüleri uyardı

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kırıkkale'de trafik denetimine katıldı. Sürücülerle sohbet edip, çocuklara kırmızı düdük, şapka, tişört ve çikolata veren Aktaş, bu sırada kontrol için durdurulan bir otomobilin sürücünün emniyet kemerini arkadan taktığını görünce uyarıda bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kırıkkale-Ankara Karayolu Kırıkkale Üniversitesi Kavşağı'ndaki trafik kontrol noktasını ziyaret etti. Aktaş, burada İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'dan bilgi aldı. Aktaş, uygulama sırasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet ederek, vatandaşların bayramını kutladı. Mehmet Aktaş, çocuklara ise kırmızı düdük, şapka, tişört ve çikolata verdi.

AKTAŞ, KEMER TAKMAYAN SÜRÜCÜYÜ UYARDI

Denetimler sırasında Aktaş, kontrol için durdurulan bir otomobilin sürücünün emniyet kemerini arkadan taktığını gördü. Bunun üzerine otomobile yaklaşan Aktaş, araç içerisindekilerin bayramını kutladıktan sonra sürücüyü uyardı. Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ı karşısında görüp heyecan yapan sürücü ise yaklaşık 10 dakika boyunca kemeri düzeltemedi. Sabırla bekleyen Genel Müdür Aktaş, sürücünün kemeri düzeltmesinin ardından otomobilin geçmesine izin verdi.

64 BİN EKİPLE TRAFİK ÖNLEMİ

Denetlemeler sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü olarak bayram tatilinde trafik kazalarını en aza indirmek için büyük bir seferberlik ilan ettiklerini vurguladı. Aktaş, Türkiye genelinde 64 bin ekiple trafik önlemleri aldıklarını belirterek, 'Ekiplerde yaklaşık 100 bin personelimiz görev aldı. Hava araçlarıyla da tedbirleri genişlettik. Aldığımız tedbirler neticesinde geçmiş yıllarla, bayramlarla ve son 10 yıl içerisindeki 4-5 günlük bayram tatilleriyle kıyaslandığında yaklaşık yüzde 40 oranında ölümlü trafik kazalarında ve ölü sayısında azalma sağlandı. Tedbirlerimiz devam edecek ve kaza oranlarını daha da aşağıya indireceğiz' dedi.

'TRAFİK EĞİTİM PARKI ÖRNEK BİR ÇALIŞMA'

Aktaş, Kırıkkale Trafik Eğitim Parkı'nın çok güzel bir proje olduğuna dikkati çekerek, İl Emniyet Müdürü Çorumlu ve ekibine teşekkür etti. Aktaş, 'Burada çocuklarımız hem temel trafik eğitimi hem de ilk yardım eğitimi alıyorlar. Yine AFAD ve itfaiye görevlileri tarafından bilgilendiriliyorlar. Aynı zamanda çocuklar için günlük eğlence alanı olarak da kullanılıyor. Gerçekten çok iyi düşünülmüş, iyi proje edilmiş çok güzel bir çalışma. İnşallah bu ve benzeri projelerimizi diğer illerimizde de yaygınlaştıracağız' diye konuştu.

Kaynak: DHA