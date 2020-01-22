Haberler » Güncel » Emniyet Genel Müdürü Aktaş uyuşturucuyla mücadele toplantısına katıldı - Haber

Emniyet Genel Müdürü Aktaş uyuşturucuyla mücadele toplantısına katıldı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Altındağ'da "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele İlçe Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

22.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:06Emniyet Genel Müdürü Aktaş uyuşturucuyla mücadele toplantısına katıldı
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 'da "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele İlçe Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
Altındağ Kaymakamlığınca, İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, uyuşturucuyla mücadele alanında faaliyetlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sunumlar yaptı.
Toplantıda ayrıca 2020 yılında yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ın yanı sıra toplantıda, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kayran ile diğer yetkililer de yer aldı.

Halk Eğitimi Merkezi, Mehmet Aktaş, Altındağ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:09  Doğu Anadolu bölgesindeki bazı ziraat odası başkanları ve beraberlerindeki heyetin ziyareti
16:08  Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
16:08  Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun gazetecilerle buluştu
16:08  Geri Dönüşüm Şaheserleri
16:08  Iraklı vekillerden "yabancı güçlerin dokunulmazlığının kaldırılması" adımı
22.01.2020 16:10:57