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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla polislerle girdi

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyarbakır'da yol kontrol uygulamasında görevli polisleri ziyaret ederek, yeni yılını kutladı.

01.01.2020 03:17 | Son Güncelleme: 01.01.2020 03:17 Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla polislerle girdi

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 'da yol kontrol uygulamasında görevli polisleri ziyaret ederek, yeni yılını kutladı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, beraberindeki Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile birlikte Silvan karayolundaki yol kontrol uygulamasında görev yapan polis memurlarını ziyaret etti. ekipleriyle birlikte yeni yıla giren Aktaş, araç sürücülerinin yeni yılını kutladı. Araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler veren Aktaş, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DİYARBAKIR'DA 13 BİN PERSONEL GÖREV YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konferans yaparak alınan tedbirler hakkında bilgi veren Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bütün emniyet teşkilatının yurt genelinde insanların sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve güven ortamı içerisinde yeni yıla girmesi için görevlerinin başında olduğunu aktardı. Mehmet Aktaş, Diyarbakır'da 13 bin emniyet ve jandarma personelinin görev yaptığını belirterek, kentte bütün etkinliklerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştiğini ifade etti.

 



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Kaynak: DHA

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