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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

22.11.2019 23:05 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:10Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Balıkesir'e gelen Emniyet Genel Müdürü Aktaş'a ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Veysel Fidan, Ayvalık Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Murat Karausta, Balıkesir POMEM Müdür Vekili Harun Kına eşlik etti. İlk olarak Valilik Şeref Defterini imzalayan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş daha sonra Valilik makamına geçti. Burada Vali Ersin Yazıcı ile bir süre sohbet eden Aktaş, nazik karşılaması ve kabulü dolayısıyla Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'ya teşekkür etti. Vali Ersin Yazıcı'nın Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın ziyareti sırasında Balıkesir ile ilgili konularda istişarelerde bulunduğu bildirildi. - BALIKESİR

Mehmet Aktaş, Ersin Yazıcı, Hasan Onar, Balıkesir, Güncel

Kaynak: İHA

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