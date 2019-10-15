Haberler » Güncel » Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş sınır hattında

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş sınır hattında

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde incelemede bulundu.

15.10.2019 17:04Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş sınır hattında
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde incelemede bulundu.
Aktaş, Akçakale ilçesindeki temaslarının ardından Ceylanpınar'da esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.
Burada gazetecilere açıklamada bulunan Aktaş, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak'ta vatandaşlar ile görevdeki güvenlik güçlerini ziyaret edeceğini söyledi.
Barış Pınarı Harekatı'nın düzenli şekilde devam ettiğini ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:
"Vatandaşlar dualarıyla, her türlü desteğiyle ordumuzun arkasında. Kahraman ordumuz, PKK/PYD'nin zulmünde olan Suriye'deki kardeşlerimizi bu zulümden kurtarmak için büyük bir operasyon başlattı. Operasyon düzenli ve çok hızlı bir şekilde Allah'ın izniyle devam ediyor. İnşallah bölgedeki kardeşlerimizi ordumuz, çok kısa sürede hain terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtaracak, oralara yine huzur gelecek. O topraklar o bölgenin gerçek sahiplerine Allah'ın izniyle teslim edilecek. Gördüğümüz kadarıyla vatandaşımız dimdik ayakta, işinde gücünde. Bunu yerinde görmekten bizler de büyük mutluluk duyduk. Allah ordumuzu muzaffer etsin, Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın inşallah."
Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçen Aktaş, burada yetkililerden bilgi aldı.
Aktaş'a ziyaretlerinde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Abdullah Aksak ve ilgililer eşlik etti.

Mehmet Aktaş, Ceylanpınar, Şanlıurfa, CEO, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:18 HKÜ iş birliğiyle Dünya Göç ve Mülteci kongresi yapıldı
17:22 SASKİ'de "Mavi Melek" dönemi
17:22 650 öğrenci asker selamı verdi
17:22 Avusturya'da aşırı sağcı siyasetçi, "Türklere vatandaşlık verilmemeli" çağrısında bulundu
17:22 Çanakkale'de Afganistan uyruklu 2 organizatör adliyeye sevk edildi
17:22 HDP önündeki eylemde 43'üncü gün, aile sayısı 55 oldu (2)
17:21 Yöresel Ürünler Fuarı 10'uncu kez kapılarını açacak
15.10.2019 17:23:47