Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: "Bu yıl ölümlü kaza sayısında yüzde 31 düşüş var"

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya , "Bu yılın ilk 5 ayı ile 2018 yılının aynı dönemini kıyasladığımızda, bu yıl ölümlü ve yaralamalı kazalarda yüzde 13, yaralı sayısında yüzde 14, ölümlü kaza sayısında yüzde 31, ölü sayısında yüzde 37,5 azalma var." dedi.Uzunkaya, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma programında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı ve tatili süresince emniyet ve jandarma teşkilatları olarak trafikte en üst düzeyde tedbir aldıklarını söyledi. Türkiye genelinde mevcut kadroyu yüzde 20 takviye ederek çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Uzunkaya, "Her gün yaklaşık 18-20 bin civarında trafik personeli görev yapıyor. 7 bin 800 emniyet, bin 400 jandarma olmak üzere her gün 9 bin 200 motorize ekip de sahada görev yapıyor." diye konuştu.Ölümlü ve yaralamalı kazaların sık yaşandığı bölgelerdeki çalışmalara öncelik verdiklerini anlatan Uzunkaya, resmi personelin yanı sıra sivil personel de görevlendirerek kazaların önüne geçmek için seferberlik anlayışıyla çaba gösterdiklerini vurguladı.Uzunkaya, şöyle devam etti:"2018 yılında bir önceki yıla göre 750 civarında daha az vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 11 civarında ölümlü kazaların eksiltilmesi anlamına geliyor. Özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın daha etkin rol almalarını sağlamak, ailelerini kurallara daha duyarlı yapmak için trafik kampanyaları düzenledik. 'Kırmızı Işık Kampanyası', 'Bu Bayram Ben de Polisim', 'Trafikte Ben de Varım' ve son olarak 2019 yılını Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan ettik. Her sene bin 700, 2 bin civarında vatandaşımız yaya geçitlerinde ya da yollarda hayatlarını kaybediyor. Bu, kabul edilebilir bir rakam değildi. Bu kampanyayla ümit ediyoruz ki 2019 sonu itibarıyla yaya ölümleri bir önceki yıla göre büyük oranda düşmüş olacaktır."Trafik kazası sonucu ölümleri yüzde 50 azaltma hedefiCelal Uzunkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 2012 yılında ilan ettiği, 2020 yılına kadar sürecek Trafik Eylem Planı kapsamında hedefler belirlendiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Eylem planı kapsamında 2020 yılına kadar trafik kazası sonucu ölümleri yüzde 50 azaltmayı hedefliyoruz. Bu yıl yüzde 15 bandında ölümleri düşürürsek hedefi büyük oranda yakalamış olacağız. Bu yılın ilk 5 ayı ile 2018 yılının aynı dönemini kıyasladığımızda, bu yıl ölümlü ve yaralamalı kazalarda yüzde 13, yaralı sayısında yüzde 14, ölümlü kaza sayısında yüzde 31, ölü sayısında yüzde 37,5 azalma var. 2018 yılı da bir önceki yıla göre oldukça başarılı geçmişti. Yıl sonu itibarıyla yüzde 15, belki 20 başarı sağlarsak, sloganın da içini dolduracak bir uygulama olacak. Bu ve benzeri etkinliklerden sonuç alınması, toplumun tüm kesimiyle birlikte harekete geçilmesiyle mümkün oluyor."Türkiye'de her yıl 7 bin 500 civarında insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, 350 bine yakın kişinin de yaralandığını veya sakat kaldığına dikkati çeken Uzunkaya, 50 milyar lira civarında milli servetin kaybedildiğini dile getirdi.Ramazan Bayramı döneminde ölümlü kazalarda yüzde 30 düşüş varTrafikle ilgili alınan tedbirlerin başarılı sonuçlar verdiğine işaret eden Uzunkaya, şunları kaydetti:"2018 Ramazan Bayramı'na göre bu yılki Ramazan Bayramı'nın 4 günlük tatil sürecinde ölümlü kaza ve ölü sayılarında yüzde 30 civarında düşüş var. İnşallah bayram dönüşü trafiğinde de en azından bu çizgiyi koruyabiliriz. Türkiye'de yılda 7 bin 500 civarında vatandaşın trafik kazasında ölmesi, ortalama her gün 20 kişinin ölümü anlamını taşıyor. 20'nin altına düşen ortalamayı bayram yoğunluğuna rağmen başarılı bir rakam olarak alabiliriz. Şu an itibarıyla gün ortalaması 8-10 civarında olan kaza yeri ölümlerimiz var. Bu da önceki yıllara göre oldukça düşük. İnşallah böyle devam eder. Elbette en nihayetinde ölü ve yaralamalı kazaların yaşanmadığı bayramlar, günler görmek isteriz."