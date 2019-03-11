Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Pöh'e Ziyaret

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Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Hakkari'de Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vali İdris Akbıyık ve Uzunkaya, Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğünde polislerle bir araya geldi.Akbıyık ve Uzunkaya, burada polislerle sohbet etti.Programa, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu de katıldı.