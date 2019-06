Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: "Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları yüzde 13 azaldı"

Kaynak: İHA

SAMSUN (İHA) – Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, yılın ilk 5 ayında ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azaldığını açıkladı.Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Samsun Valiliğince gerçekleştirilen bayramlaşma törenine katıldı. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Uzunkaya, 9 günlük bayram tatili süresince hem emniyet teşkilatı hem de jandarma olarak trafikle ilgili en üst düzeyde tedbirleri planladıklarını ifade etti. Türkiye genelinde emniyet ve jandarma hizmetlerine bayram nedeniyle mevcut kadrolardan yüzde 25 oranında ilave takviyeler yaptıklarını belirten Uzunkaya, "Her gün ortalama 18-20 bin civarında trafik personeli görev yapıyor. 7 bin 800 emniyetin, bin 400 de jandarmanın olmak üzere her gün 9 bin 200 trafik ekibi, motorize ekip sahada görev yapıyor" dedi."2018 yılında 2017 yılına göre ölümlü kazalarda azalma var"2018 yılında bir önceki yıla göre 750 civarında daha az vatandaşın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini aktaran Uzunkaya, "Bu oldukça yüksek bir rakam. Bir önceki yıla göre yüzde 11 civarında ölümlü kazaların eksiltilmesi anlamına geliyor. Yaralamalı kazalarda da kısmı bir düşüş sağladık" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında ilan ettiği ve 2020 yılına kadar devam edecek olan "Trafik Eylem Planı" hedefleri hakkında da bilgi veren Uzunkaya, "Bu eylem planı kapsamında 2020 yılına kadar trafik kazası sonucu ölümleri yüzde 50 oranında azaltmayı hedefleyen bir süreçti. Eğer biz 2019 yılında inşallah yüzde 15 bandında ölüm sayılarını düşürürsek bu bahsettiğimiz hedefi büyük oranda yakalamış olacağız" şeklinde konuştu."Ölü ve yaralı sayılarında 2018 yılı Ramazan Bayramı'na göre azalma var"Bu yıl trafik kazaları sonucunda ölü ve yaralı oranlarını da açıklayan Uzunkaya, "2019 yılının ilk 5 ayını 2018 yılının ilk 5 ayı ile kıyasladığımızda bir önceki yıla göre ölümlü ve yaralanmalı tüm kazalarda yüzde 13 oranında bir azalma var. Bu son derece önemli. Yaralı sayılarında bir önceki yıla göre yüzde 14 azalma var. Ölümlü kaza sayılarında ise yüzde 31 oranında azalma var. Ölü sayısında da yüzde 37,5 oranında bir azalma var. 2018 yılındaki Ramazan Bayramı'na göre 2019 yılı Ramazan Bayramı'nın ilk 4 günlük tatil sürecinde ise ölümlü kaza ve ölü sayılarında yüzde 30 civarı ortalama her gün bir düşüş var. Bazen çok tekdüze giden trafik kazaları bir otobüs kazası ile 10 kişinin öldüğü kazalar olabiliyor. Ama şuana kadar ortalamamız 2018 yılı Ramazan Bayramı ortalamasının, hatta 9 ve 7'şer günlük bayram tatili ortalamasının yüzde 30 civarında totalin altında. İnşallah bayram dönüşü trafiğinde de en azından bu çizgiyi koruyabiliriz. Türkiye'de ortalama günde 20 kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Biz, bu bayramda 20'nin üzerinde bir rakam olursa olumsuz olarak alırız. 20'nin altına düşen bir ortalamayı da bayram yoğunluğuna rağmen başarılı bir ölçü olarak alabiliriz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN