Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya trafik tedbirlerini denetledi

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya , "Bayram tatili boyunca 185 bin trafik personeli Türkiye genelinde sahada görev yapmış olacak." dedi. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kara yollarında alınan trafik tedbirlerini denetleyen Uzunkaya, trafik yoğunluğu yaşanan Ankara- Samsun kara yolundaki önemli geçiş güzergahlarından Amasya 'nın Merzifon ilçesindeki Kayadüzü mevkisinde görevli trafik ekiplerini ziyaret etti.Beraberindeki Amasya Valisi Osman Varol ile Merzifon Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince sürdürülen denetimleri inceleyen Celal Uzunkaya , çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.Uygulama sırasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Uzunkaya, araçtakileri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı, ayrıca araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, trafik karnesi ve oyuncak hediye etti.Durdurulan bir otobüse binen Genel Müdür Uzunkaya, vatandaşların bayramını tebrik ederek, herkesten emniyet kemerlerini takmalarını istedi.Uzunkaya, dana sonra yaptığı açıklamada, bayram tatilinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da trafik tedbirlerini ülke genelinde aldıklarını, 9 günlük tatilin bir gün öncesinde başlayan tedbirlerin bayram tatilinin bitiminden bir gün sonraya kadar süreceğini söyledi."Bu süreçte gerek emniyet trafik birimlerimiz, gerek jandarma trafik birimlerimiz 24 saat güzergahlarda olacak." ifadelerini kullanan Celal Uzunkaya , şunları kaydetti:"Bayram tatili boyunca 185 bin trafik personeli Türkiye genelinde sahada görev yapmış olacak. Ayrıca 1520 yolcu otobüsünde bayram öncesi ve sonrası 1560 personelle denetim yaptıracağız. Amacımız bayramların bayram tadında kutlanacağı, bayram sevincine acının, gözyaşının karışmayacağı güzelliklerde geçmesidir. Denetimlerde özel araç ve toplu taşıma araçlarındaki sürücülerimizi uyarıyoruz. Özelikle araçlarda bulunan çocuklarımıza bir takım görevler yüklüyoruz. 2 milyon civarında çanta ve çocuk karnesi hazırlandı. Karnelerle çocukların anne ve babalarına hatalı araç kullanmaları durumunda düşük not vermelerini ve bunun üzerinden de otokontrol sistemi oluşturmayı amaçlıyoruz. Uyarıcı, eğitici broşürler dağıtıyoruz. Asıl amacımız 82 milyon vatandaşımızın özellikle bayramda yoğun hareketliliğe, sirkülasyona bağlı olarak ölümcül kazaların, ağır yaralanmaların olmamasıdır. Vatandaşlarımızdan da can güvenlikleri için kurallara uymasını rica ediyoruz."Uzunkaya, trafik tedbirleri çerçevesinde Türkiye genelinde bayram tatili boyunca her gün ortalama 7 bin 800 polis trafik ekibi ve 1400 jandarma trafik ekibi olmak üzere 9 bin 200 trafik ekibinin yollarda olacağını bildirdi.Amasya Valisi Osman Varol da Merzifon 'un jeopolitik konumu itibarıyla çok önemli bir noktada yer aldığına dikkati çekerek, "Türkiye'nin en önemli noktalarından birisi olan Merzifon'da denetimleri yerinde inceledik. Her ilimizde olduğu gibi Amasya'mızda da bayram tedbirleri alındı. Takviye ekiplerle güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde almaya gayret ediyoruz." diye konuştu.