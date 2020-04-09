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Emniyet görevlilerine siperlikli yüz maskesi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) üretimine devam ettiği yüz koruyucu siperlikli yüz maskelerini İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis merkezlerine teslim etti.

09.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:20
Emniyet görevlilerine siperlikli yüz maskesi
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) üretimine devam ettiği yüz koruyucu siperlikli yüz maskelerini İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis merkezlerine teslim etti. Muratpaşa'da her polis memurunun maskeyle çalışmasını sağlayacak şekilde 950 maske emniyet görevlilerine teslim edildi.

Antalya 'da Muratpaşa Belediyesi'nin ASSİM'de 3 boyutlu yazıcılarla başladığı ve ardından belediyenin eğitim kurumlarındaki öğretmenlerinin de katılımıyla adeta bir fabrikaya dönüşerek üretimini gerçekleştirdiği yüz koruyucu siperlikli maskelerin dağıtımı devam ediyor. Bugüne kadar 16 binin üzerinde maske başta sağlık çalışanlarına ulaştırılırken Başkan Uysal, Muratpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü'yle birlikte Yenikapı ve Bahçelievler polis merkezlerine de maskeleri teslim etti.

16 binin üzerinde maske

Muratpaşa'da görevli her polis memuruna maske ulaştırılacak şekilde 950 maske emniyet görevlilerine teslim edilirken Başkan Uysal ASSİM'de, belediyenin destek eğitim kurs merkezlerinden üniversite hazırlık kurslarında görevli öğretmenlerce siperlikli yüz maskesi üretiminin devam ettiğini söyledi. Maskelerin ilk etapta Antalya Eğitim ve Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Devlet, Gazipaşa ve Kepez Devlet hastaneleriyle Serik'ten Elmalı, Kaş, Aksu ve Demre'ye çok sayıda sağlık kurumuna teslim edildiğini belirten Başkan Uysal, bugün kadar 16 binin üzerinden maskenin dağıtımının gerçekleştiğini söyledi.

"Bu süreci atlatacağız"

Emniyet görevlilerinin, sağlık çalışanlarıyla birlikte vatandaşla en çok temasta bulunan kamu görevlileri olduğunu belirten Başkan Uysal, "Sosyal mesafe kurallarının uygulanmasının çok zor olduğu bir durumdalar. Bir yanda Muratpaşa'mızdaki tüm polis merkezlerini düzenli dezenfektasyonunu gerçekleştirirken belediyemizin ürettiği yüz koruyucu siperlikli maskeleri de kendilerine teslim ettik" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi'nin salgının Türkiye'de görülmesiyle birlikte, yetki ve görev gibi tartışmalara hiç girmeden üst düzey bir sorumluluk anlayışıyla çalıştıklarını belirten Bakan Uysal, "Birlik ve beraberlik içinde, her zamankinden daha çok dayanışarak, yan yana gelemesek de her zaman ve her koşulda omuz omuza olduğumuzu bilerek bu süreci de atlatacağımıza inanıyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Muratpaşa, Antalya, Polis, Güncel
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