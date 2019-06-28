28.06.2019 13:26
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Emniyet güçlerinden Tosya'da kenevir operasyonu

Emniyet güçlerinden Tosya

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yapılan operasyonunda 222 kök kenevir ele geçirildi.

Kastamonu 'nun Tosya ilçesinde yapılan operasyonunda 222 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu KOM Şube Müdürlüğü ve Tosya İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ekincik Köyünde yasadışı kenevir ekimi yapıldığına dair bilgiye ulaşıldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda söz konusu tarlada ve şahısların evinde yapılan aramada 222 kök kenevir, 1 adet av tüfeği 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında tahkikata başlandı. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Kastamonu , Tosya , Kenevir , 3. Sayfa

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