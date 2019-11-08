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Emniyet kemeri hayat kurtardı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri hayat kurtardı.

08.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:08 Emniyet kemeri hayat kurtardı
'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri hayat kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında, Bursa istikametinden Antalya'ya gitmekte olan Recep U.(47) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı. Kaza nedeniyle araç hurdaya dönerken Sürücü Recep U.'nun emniyet kemerinin takılı olması hayatını kurtardı. Kaza sonrasında ayakta tedavi edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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