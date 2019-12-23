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Emniyet kemeri hayat kurtarır

Vatandaşların güvenli ulaşımı için şehir içinde gerekli emniyet önlemlerini alan Hatay Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda can ve mal güvenliği için de çalışmalarını sürdürüyor.

23.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:17 Emniyet kemeri hayat kurtarır

Bu konuda toplumu ve sürücüleri bilinçlendirmek adına önemli çalışmaların altına imza atan Ulaşım Daire Başkanlığı 'Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı' ile vatandaşlara uygulamalı eğitim verdi.

Emniyet kemeri takmanın ve trafik kurallarına uymanın önemini Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali'ne katılan vatandaşlara anlatan Büyükşehir ekipleri, farkındalık yaratmak üzere tasarlanan simülasyon aracı ile katılımcıları bilinçlendirdi.

Büyükşehir ekipleri, uzaktan kumada ile havada takla atan simülasyon aracını vatandaşlara izleterek emniyet kemeri takmanın ne kadar hayati önem taşıdığını uygulamalı olarak gösterdi.


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Kaynak: Bültenler

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