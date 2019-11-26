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Emniyet kemeri hayatlarını kurtardı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı.

26.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:05Emniyet kemeri hayatlarını kurtardı
'ün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı. Emniyet kemeri takılı olan otomobildekiler kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesinde Karabük istikametine giden Ömer Lütfü Demirci yönetimindeki 67 AL 055 otomobil Elmaçayırı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ekiplerine ve jandarmaya verirken, otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki iki kişi otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

Kazada kimse yaralanmazken, otomobildeki herkesin emniyet kemerinin takılı olduğu öğrenildi.

Sürücü Demirci, "Normal hızımızda geliyorduk. Yolun kayganlığından direksiyon hakimiyetini kaybettim, takla attık. Yolun kayganlığından başka bir şeyden değil. Emniyet kemerlerimiz takılıydı" dedi. - KARABÜK

Karabük, Yenice, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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