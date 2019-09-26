Emniyet kemeri mucize yarattı

150 metreden araçları ile uçuruma yuvarlanan çift birkaç sıyrıkla kurtuldu. Emniyet kemeri hayata bağladı.

"Ölüm tokası" kullananalar bu haberi dikkatli okusun...

Son günlerde gündemden düşmeyen ölüm tokası kazaklarına bir kez daha vurgu yapan mucize kurtuluş Antalya'da yaşandı.

Antalya'da içinde bulundukları otomobille yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanan Mehmet Kapusuz (60) ve eşi Ayşe Kapusuz (58), emniyet kemerleri takılı olduğu için ölümden kurtulduklarını söyledi.

Antalya'da oturan Mehmet Kapusuz, kullandığı 07 MUD 09 plakalı otomobille dün öğle saatlerinde Burdur'daki akrabalarını ziyarete giderken, Çubukbeli mevkiinde önüne köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Kapusuz, direksiyon hakimiyetini yitirdi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yan koltukta bulunan eşi Ayşe Kapusuz'la araçta sıkışan Kapusuz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaklaşık 500 metre yürüyerek araca ulaştı. Sıkıştıkları yerden çıkarılan Kapusuz çifti, sedyeyle ambulansa alınarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anında emniyet kemerleri bağlı olan çift, bu sayede kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

'KAZADAN BURNUMUZ BİLE KANAMADAN ÇIKTIK'

Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen çift, evlerinde yaşadıklarını anlattı. Mehmet Kapusuz, otomobile bindiklerinde emniyet kemerlerini hep taktıklarını söyledi. Dün de yol çıkmadan önce kemerlerini taktığını anlatan Kapusuz, "Çubukbeli mevkiinde yola köpek atladı. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdım. Yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettim ve uçurumdan yuvarlandık. Uçurumdan düştüğümüz halde, Allah'ın izniyle kazadan burnumuz bile kanamadan çıktık. Emniyet kemerinizi sürekli takın" dedi.

'KEMERİNİZİ BAĞLAMADAN YOLA ÇIKMAYIN'

Eşi Ayşe Kapusuz ise normal bir şekilde seyahat ettiklerini belirterek, "Uçuruma yöneldiğimiz sırada Mehmet'e 'Eyvah gidiyoruz' diye bağırdım. Uçurumun ucundayken gözlerimi kapattım. Araç takla atarak durdu. Durduktan sonra gözlerimi açabildim. Hiçbir şey olmamış gibi araçtan indik. Demek ki yiyeceğimiz ekmek varmış. Allah malımızı aldı ama canımızı çok şükür bize bağışladı. İyi ki emniyet kemerimiz bağlıydı. Kemerinizi bağlamadan yola çıkmayın" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ayşe kapusuz'un ayağının görüntüsü

-Ziyarete gelen komşunun görüntüsü

-RÖP 1: Ayşe Kapusuz

-RÖP 2: Mehmet Kapusuz

Haber: Aslı DURAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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