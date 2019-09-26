Haberler » Güncel » Haber

Emniyet kemeri mucize yarattı

26.09.2019 18:02Emniyet kemeri mucize yarattı


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:27 Edremit körfezi'nde erken hasattan ilk zeytinyağı sıkıldı
19:27 Esenler'de çadır kuranlar geceyi parklarda geçirecek
19:26 İstanbul Avcılar'da deprem sırasında 2 kişi camdan atladı
19:26 Alanya'daki uyuşturucu operasyonu
19:25 Depreme AVM'de yakalanan vatandaşların panik anları kamerada
19:25 Kuyruksuz doğan 2 yavru köpek ilgi odağı oldu
19:23 Dere kenarında yaralı bulunup hastanede hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi