Haberler» 3. Sayfa» Haber

Emniyet kemeri sayesinde burnu bile kanamadı

Samsun'un Bafra ilçesinde refüje çarparak yan yatan aracın sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

07.09.2019 14:43 Emniyet kemeri sayesinde burnu bile kanamadı
Samsun'un Bafra ilçesinde refüje çarparak yan yatan aracın sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Hüsnü Üner yönetimindeki 34 AP 9034 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan bariyerlere çarparak yan yattı. Emniyet kemeri takılı olan araç sürücüsü, yan yatan araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Sürücü Hüsnü Üner, gelen sağlık ekibine herhangi bir şilayeti olmadığını ve hastaneye gitmek istemediğini söyledi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Samsun, Sinop, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:26   'Hızlı ve Öfkeli 9', 30'dan fazla aracı hurdaya çevirdi
15:22   Hayvan otlatan adamı ayının saldırısından köpekler kurtardı
15:16   Siirt'te kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
15:15   Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık iddiası...Adliyeye sevk edilen baba: "Oğlumu bari çekmeyin o...
15:08   İki otomobil çarpıştı, takla atan otomobildeki yaralıları vatandaşlar çıkardı...Can pazarı kamerada
15:04   Arnavutköy'de ormanlık alanlık alanda yangın
14:58   Koca kamyoneti devirdi, aracı da olay yerinde bırakarak kaçtı