Haberler » 3. Sayfa » Emniyet kemeri sayesinde kurtuldu - Haberler

Emniyet kemeri sayesinde kurtuldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobili takla atan sürücü, emniyet kemeri sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

10.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:05Emniyet kemeri sayesinde kurtuldu
'nın ilçesinde otomobili takla atan sürücü, emniyet kemeri sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahalle Karasu Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karasu istikametine giden Y.H. idaresindeki 54 AY 154 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yeşil alana uçtu. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine verdi. Emniyet kemeri takılı olduğu öğrenilen sürücünün hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, yaralıyı otomobil içinden çıkaran Adem Kocaman yaptığı açıklamada, "Burada çok sayıda kaza oluyor. Virajdan dolayı çok kaza oluyor. Sürücüler virajı alamıyorlar onun için burada çok sayıda kaza oluyor. Yıllardır yetkililere söylüyoruz buraya bir önlem alsınlar diye önlem alanda olmadı. Bu kazada tek bir kişi yaralandı. Kazayı gördük yaralıyı ambulansa kadar biz kaldırdık. Kaza sonrası sürücü kendisi dışarı çıkmıştı. Emniyet kemeri takılıydı. Takılı olmasa dışarı çıkaramazdık zaten" dedi. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:46 ABD, Meksika ve Kanada arasındaki USMCA Ticaret Antlaşması'nda son imzalar atılıyor - Haberler
19:46 Sarhoş olduğu halde otobanda at binen bir kişi gözaltına alındı - Haberler
19:40 Bakan Akar, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı - Haberler
19:39 Lavrov-Pompeo görüşmesi başladı - Haberler
19:16 Yeni Zelanda polisi, turistlerin riskli bölgeye girmelerine neden izin verildiğini soruşturuyor - Haberler
18:22 Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Bakoyannis: Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalırız - Haberler
17:57 ABD Başkanı Trump'a "görevi kötüye kullanma" suçlaması - Haberler
17:47 İYİ Partili Kaya, MHP Aydın İl Başkanı'nın görevden alınması nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etti - Haberler
17:22 Özel maden ocağında dinamit patladı: Yaralılar var - Haberler
16:43 Twitter, 2019'un en çok retweet alan 5 paylaşımını açıkladı - Haberler
10.12.2019 19:48:06